Популярность готовящейся к парламентским выборам партии Макрона растет - опрос

Почти треть французов готова поддержать партию президента страны Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" на парламентских выборах в июне, свидетельствует результаты опубликованного в четверг опроса.

Согласно данным опроса компании Harris Interactive, проголосовать за "Вперед, республику" собираются 32% респондентов, что на шесть процентных пунктов больше, чем показатели аналогичного опроса, проведенного 7 мая - после победы на выборах президента Э.Макрона.

Результаты опроса показывают, что партии "Республиканцы" и "Национальный фронт" могут получить по 19% голосов. За ними следует партия "Непокоренная Франция", ее готовы поддержать 15% опрошенных.

Опрос проводился 15-17 мая. В нем приняли участие более 5 тыс. человек.

Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня. В опросе описывается возможная ситуация исключительно в первом туре. Данных о том, сколько избирателей могут поддержать партию Э.Макрона во втором туре, Harris Interactive не приводит.