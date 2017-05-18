Популярность готовящейся к парламентским выборам партии Макрона растет - опрос

Почти треть французов готова поддержать партию президента страны Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" на парламентских выборах в июне, свидетельствует результаты опубликованного в четверг опроса.
Согласно данным опроса компании Harris Interactive, проголосовать за "Вперед, республику" собираются 32% респондентов, что на шесть процентных пунктов больше, чем показатели аналогичного опроса, проведенного 7 мая - после победы на выборах президента Э.Макрона.
Результаты опроса показывают, что партии "Республиканцы" и "Национальный фронт" могут получить по 19% голосов. За ними следует партия "Непокоренная Франция", ее готовы поддержать 15% опрошенных.
Опрос проводился 15-17 мая. В нем приняли участие более 5 тыс. человек.
Парламентские выборы пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня. В опросе описывается возможная ситуация исключительно в первом туре. Данных о том, сколько избирателей могут поддержать партию Э.Макрона во втором туре, Harris Interactive не приводит.
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