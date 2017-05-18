В Палате представителей США одобрили законопроект о санкциях против поддерживающих Дамаск сторон

Члены Палаты представителей США одобрили законопроект, который предусматривает введение экономических ограничений против сторон, оказывающих активную поддержку Дамаску в рамках сирийского конфликта.

"Разработанный представителями обеих партий законопроект нацелен на то, чтобы ввести санкции против тех, кто поддерживает режим Асада, стимулировать переговоры по прекращению ужасов в Сирии, а также - на поддержку инициатив по суду над военными преступниками", - отмечается в пресс-релизе Палаты представителей.

Законопроект под номером 1677 разработан республиканцем Эдом Ройсом и демократом Элиотом Энгелом.

"В то время как террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ - ИФ) несет часть ответственности за насилие в Сирии, основная вина за смерть и разрушения - на Башаре Асаде и тех, кто его поддерживает - в частности - на России, Иране и "Хезболле", - отметил Э.Ройс.

По его словам, цель законопроекта - "увеличить цену, которую платят (за насилие в Сирии - ИФ) Башар Асад и те, кто оказывает ему поддержку. Для этого нужно нанести удар по секторам экономики... Согласно законопроекту, компании и банки должны будут выбирать между бизнесом с сирийским режимом и бизнесом с США. Кроме того, он предусматривает санкции в отношении любого, кто будет на самолетах доставлять оружие или бойцов в Сирию для поддержки режима Асада".

"Законопроект также нацелен на то, чтобы создать рычаг экономического давления, который подтолкнет стороны конфликта к проведению переговоров. Это создаст условия для выработки мирного соглашения", - добавил Э.Ройс.

Он раскритиковал предложение по созданию зон деэскалации в Сирии, так как, по его словам, в обеспечении безопасности в них предусматривается участие поддерживающих Дамаск России и Ирана. "При таком сценарии шансов на мир не существует", - убежден конгрессмен.

Э.Ройс напомнил, что в прошлом году в конгрессе США уже рассматривали подобного рода законопроект, однако сенат тогда не одобрил его. Он выразил надежду на то, что на этот раз сенаторы согласятся с предложенным Палатой представителей документом.