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Регион 18.05.2017 11:51

Туристический автобус с российскими туристами перевернулся в Турции - газета

Не менее 17 человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса с туристами из РФ, сообщила в четверг газета "Хюрриет".

Инцидент произошел на юго-западе Турции.

По данным газеты, микроавтобус перевернулся на автотрассе между городами Мугла и Денизли.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АВТОБУС, РОССИЯНЕ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]