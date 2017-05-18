Туристический автобус с российскими туристами перевернулся в Турции - газета

Не менее 17 человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса с туристами из РФ, сообщила в четверг газета "Хюрриет".

Инцидент произошел на юго-западе Турции.

По данным газеты, микроавтобус перевернулся на автотрассе между городами Мугла и Денизли.