Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили доволен своим визитом в США и подписанием соглашения с Китаем о свободной торговле.
"Мы получили очень четкие послания о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, углублении стратегического сотрудничества, что очень важно для нас. Мы считаем этот визит весьма плодотворным", - заявил в четверг на заседании правительства республики Г.Квирикашвили.
В рамках визита в США 8-10 мая Г.Квирикашвили встретился с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, сенаторами и конгрессменами.
На заседании правительства из важных событий последних дней премьер отметил и подписанное соглашение между Грузией и Китаем о свободной торговле.
"Это очень важный документ, который создает интересные возможности для привлечения инвестиций в Грузию. У нас оформлены соглашения о свободной торговле с соседними странами, со стратегически важным Евросоюзом, что делает Грузию очень интересной для инвестиций со стороны Китая. Грузия возвращает себе ту геостратегическую функцию, которую имела исторически", - сказал Г.Квирикашвили.
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