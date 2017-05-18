Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8971 RUR   0.0297 GBR   2.2078 TRY   0.4749

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 14° 22° 20 Май 16° 26° 21 Май 16° 22°

Регион 18.05.2017 13:14

Грузинский премьер заявил о получении от США "четких посланий" о поддержке территориальной целостности республики

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили доволен своим визитом в США и подписанием соглашения с Китаем о свободной торговле.

"Мы получили очень четкие послания о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии, углублении стратегического сотрудничества, что очень важно для нас. Мы считаем этот визит весьма плодотворным", - заявил в четверг на заседании правительства республики Г.Квирикашвили.

В рамках визита в США 8-10 мая Г.Квирикашвили встретился с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, сенаторами и конгрессменами.

На заседании правительства из важных событий последних дней премьер отметил и подписанное соглашение между Грузией и Китаем о свободной торговле.

"Это очень важный документ, который создает интересные возможности для привлечения инвестиций в Грузию. У нас оформлены соглашения о свободной торговле с соседними странами, со стратегически важным Евросоюзом, что делает Грузию очень интересной для инвестиций со стороны Китая. Грузия возвращает себе ту геостратегическую функцию, которую имела исторически", - сказал Г.Квирикашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, США, КИТАЙ


Похожие новости


Грузинский премьер хочет обсудить в Вашингтоне вопросы территориальной целостности и евроатлантической безопасности Конфликты в Грузии должны быть мирно урегулированы при содействии США, ЕС и НАТО, - считает премьер Квирикашшвили Грузинский премьер в предстоящие выходные нанесет визит в Иран Грузинский премьер считает доклад президента о ситуации в стране поверхностным Премьер Грузии вместе со студентами вылетел в Афины, воспользовавшись безвизовым режимом с ЕС В Грузии очень конструктивное и любящее страну правительство и абсолютно деструктивная часть оппозиции, говорит премьер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]