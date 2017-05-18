Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8971 RUR   0.0297 GBR   2.2078 TRY   0.4749

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 14° 22° 20 Май 16° 26° 21 Май 16° 22°

Это интересно 18.05.2017 12:09

Четверть миллиарда жителей Земли потребляют наркотики - данные ООН

Порядка 250 млн человек в мире употребляют наркотики хотя бы раз в год, среди них 30 млн системных наркоманов, сообщил исполнительный директор управления по наркотикам и преступности ООН Юрий Федотов.

"На сегодняшний день в мире четверть миллиарда человек употребляют наркотики, включая тех, кто делает это в порядке эксперимента один раз в год. Из этих людей 30 млн входят в проблемную категорию, это те, кто страдает от наркозависимости и сопутствующих заболеваний", - отметил он на лекции в рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума в четверг.

По его словам, наркопотребление растет пропорционально населению планеты.

"Можно сказать, что действующая система противодействия распространению наркотиков работает. Однако нам не удается добиться снижения наркопотребления", - подчеркнул Ю.Федотов.

Ежегодно от наркотиков в мире умирает до 200 тыс. человек.

11,5 млн человек употребляют наркотики инъекционным способом. Из них 52% заражены гепатитом С, 14% - ВИЧ.

"За этими цифрами - страдания миллионов людей и их близких", - отметил представитель ООН.

"Несмотря на все усилия, мы наблюдаем рост посевов во всех производящих регионах. Стирается грань между странами, которые производят наркотики, странами транзита и странами потребления. Все это превращается дилерами в один большой наркорынок", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, НАРКОТИКИ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В США растет героиновая наркомания - доклад Международного комитета ООН по контролю над наркотиками Опийный мак культивируют уже и на севере Афганистана - ООН В ООН обеспокоены ростом производства опиума в Мьянме Россия предлагает поднять вопрос наркопроизводства в Афганистане в Совете безопасности ООН Азербайджан выступит с инициативой принятия новой конвенции ООН по борьбе с наркотиками Справиться с афганской наркоугрозой можно только совместными усилиями - ООН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]