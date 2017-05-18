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Регион 18.05.2017 12:28

В ДТП в Турции пострадали граждане Украины, а не России - посольство РФ

Граждан РФ не было среди пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, сообщила в четверг порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

"По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украины. Россиян среди них не было", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса с туристами на юго-западе Турции в четверг пострадало не менее 17 человек.

По данным местных СМИ, микроавтобус перевернулся на автотрассе между городами Мугла и Денизли. По неизвестным пока причинам он пробил ограждение и вылетел на правую обочину трассы.

Автобус вез туристов с курорта Бодрум в Памуккале.

Первоначально турецкие СМИ сообщили, что в нем находились граждане России.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДТП, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]