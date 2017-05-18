В ДТП в Турции пострадали граждане Украины, а не России - посольство РФ

Граждан РФ не было среди пострадавших в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла, сообщила в четверг порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

"По информации губернаторства Муглы, в автобусе находились граждане Украины. Россиян среди них не было", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса с туристами на юго-западе Турции в четверг пострадало не менее 17 человек.

По данным местных СМИ, микроавтобус перевернулся на автотрассе между городами Мугла и Денизли. По неизвестным пока причинам он пробил ограждение и вылетел на правую обочину трассы.

Автобус вез туристов с курорта Бодрум в Памуккале.

Первоначально турецкие СМИ сообщили, что в нем находились граждане России.