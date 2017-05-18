Меркель встретилась с представителями выходцев из России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела закрытую встречу с представителями землячества немцев из России.

Накануне встречи уполномоченный правительства ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик рассказал, что планировалось обсудить меры финансовой поддержки, вопросы культуры и образования, а также роль, которую российские немцы могли бы играть в отношениях Германии и России.

В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт перед встречей сообщил: "Где интеграция оказалась удачной, а где чего-то не хватает, - таковы возможные темы этой беседы".

Кроме того, сказал Ш.Зайберт, история с "девочкой Лизой" из Берлина продемонстрировала, что часть этой группы населения Германии "подвержена дезинформации, которая, увы, исходит из России".

"Но это обстоятельство определенно ничего не говорит обо всех, кто родом из России, или российских немцах", - подчеркнул представитель правительства ФРГ, которого цитирует в четверг радиостанция "Дойче велле".

Она напоминает, что в январе 2016 года в полицию поступило заявление о том, что 13-летняя русскоязычная девочка Лиза из Берлина исчезла, в течение 30 часов она числилась пропавшей. Российские СМИ сообщили, что девочку похитили и изнасиловали мигранты. Это привело к ряду митингов и демонстраций в ФРГ с участием российских немцев. Однако расследование полиции вскоре показало, что историю с похищением выдумала сама девочка из-за проблем в школе, отмечает "Дойче велле".

По оценке Федерального центра политического образования, в Германии живут около 3 млн выходцев из бывшего СССР, среди них - российские немцы, евреи, а также жены или мужья немецких граждан, студенты из России и россияне, работающие по контрактам.