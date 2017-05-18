Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в ДТП на юго-западе Турции граждане Украины

Консул Украины в Турции проверяет информацию относительно возможного наличия украинцев среди погибших или пострадавших туристов в результате ДТП на юго-западе Турции.

"Консул проверяет эту информацию", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в четверг представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По данным местных СМИ, микроавтобус перевернулся в четверг на автотрассе между городами Мугла и Денизли, в результате ДТП пострадало не менее 17 человек. По неизвестным пока причинам автобус пробил ограждение и вылетел на правую обочину трассы.

Автобус вез туристов с курорта Бодрум в Памуккале.

Первоначально турецкие СМИ сообщили, что в нем находились граждане России. Позднее пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что граждан РФ не было среди пострадавших в ДТП, в автобусе находились граждане Украины.