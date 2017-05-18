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Регион 18.05.2017 12:41

Украинские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших в ДТП на юго-западе Турции граждане Украины

Консул Украины в Турции проверяет информацию относительно возможного наличия украинцев среди погибших или пострадавших туристов в результате ДТП на юго-западе Турции.

"Консул проверяет эту информацию", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в четверг представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По данным местных СМИ, микроавтобус перевернулся в четверг на автотрассе между городами Мугла и Денизли, в результате ДТП пострадало не менее 17 человек. По неизвестным пока причинам автобус пробил ограждение и вылетел на правую обочину трассы.

Автобус вез туристов с курорта Бодрум в Памуккале.

Первоначально турецкие СМИ сообщили, что в нем находились граждане России. Позднее пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что граждан РФ не было среди пострадавших в ДТП, в автобусе находились граждане Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]