Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыре - замминистра

Министерство труда и социальной защиты населения строит в бакинском поселке Масазыр жилье для представителей молодежи, лишившихся родительской опеки, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Ильгар Рагимов.
«Для этих целей в поселке Масазыр Апшеронского района идет строительство двух зданий на 120-125 квартир», - отметил замминистра на общественных обсуждениях в четверг по применению положений Закона «О социальной службе».
Вместе с тем, по словам замминистра, в 2011-2016гг. из государственных детских учреждений в свои семьи были возвращены 137 детей.
Он также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане 339 детей с ограниченными физическими возможностями охвачены заботой со стороны учреждений по оказанию социальных услуг Минтруда и социальной защиты населения
«Кроме того, в действующем при министерстве пансионате социальные услуги оказываются до 300 пожилым гражданам. В собственных домах социальной услугой охвачено более 12 тыс. человек», - сказал замминистра.
По словам И.Рагимова, в рамках подготовки соответствующих специалистов в Центре профессиональной реабилитации к курсам по 10 различным профессиям было привлечено до 800 человек, 678 человек получили соответствующие сертификаты.
Р.Бабаев
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