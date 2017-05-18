Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыре - замминистра

Министерство труда и социальной защиты населения строит в бакинском поселке Масазыр жилье для представителей молодежи, лишившихся родительской опеки, заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Ильгар Рагимов.

«Для этих целей в поселке Масазыр Апшеронского района идет строительство двух зданий на 120-125 квартир», - отметил замминистра на общественных обсуждениях в четверг по применению положений Закона «О социальной службе».

Вместе с тем, по словам замминистра, в 2011-2016гг. из государственных детских учреждений в свои семьи были возвращены 137 детей.

Он также сообщил, что в настоящее время в Азербайджане 339 детей с ограниченными физическими возможностями охвачены заботой со стороны учреждений по оказанию социальных услуг Минтруда и социальной защиты населения

«Кроме того, в действующем при министерстве пансионате социальные услуги оказываются до 300 пожилым гражданам. В собственных домах социальной услугой охвачено более 12 тыс. человек», - сказал замминистра.

По словам И.Рагимова, в рамках подготовки соответствующих специалистов в Центре профессиональной реабилитации к курсам по 10 различным профессиям было привлечено до 800 человек, 678 человек получили соответствующие сертификаты.

Р.Бабаев