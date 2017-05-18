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Регион 18.05.2017 15:02

В связи с избранием нового парламента Армении правительство страны ушло в отставку

Правительство Армении в четверг во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.

Президент Армении принял отставку кабинета.

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент созвал первое заседание, на котором с посланием выступил президент республики Серж Саргсян.

Согласно законодательству, в день первого заседания нового парламента правительство уходит в отставку. После этого в десятидневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок - назначаются министры.

Ранее правящая Республиканская партия Армении заявила, что ее кандидатом на пост премьера является действующий глава правительства К.Карапетян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]