В связи с избранием нового парламента Армении правительство страны ушло в отставку

Правительство Армении в четверг во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.
Президент Армении принял отставку кабинета.
2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент созвал первое заседание, на котором с посланием выступил президент республики Серж Саргсян.
Согласно законодательству, в день первого заседания нового парламента правительство уходит в отставку. После этого в десятидневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок - назначаются министры.
Ранее правящая Республиканская партия Армении заявила, что ее кандидатом на пост премьера является действующий глава правительства К.Карапетян.
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