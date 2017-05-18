В связи с избранием нового парламента Армении правительство страны ушло в отставку

Правительство Армении в четверг во главе с премьер-министром Кареном Карапетяном ушло в отставку.

Президент Армении принял отставку кабинета.

2 апреля в Армении прошли парламентские выборы. В четверг новый парламент созвал первое заседание, на котором с посланием выступил президент республики Серж Саргсян.

Согласно законодательству, в день первого заседания нового парламента правительство уходит в отставку. После этого в десятидневный срок по предложению парламентского большинства президент назначает нового премьера, а в 20-дневный срок - назначаются министры.

Ранее правящая Республиканская партия Армении заявила, что ее кандидатом на пост премьера является действующий глава правительства К.Карапетян.