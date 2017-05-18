В ДТП в Турции пострадали 18 человек - генконсульство РФ в Анталье

В результате аварии с автобусом на трассе Мугла - Денизли в Турции пострадали 16 туристов из Украины и двое граждан Турции, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в генконсульстве РФ в Анталье.

"ДТП произошло на участке трассы Мугла-Денизли близ населенного пункта Яйласегют, опрокинулся в кювет автобус, который вез на экскурсию в Памуккале группу туристов. В результате аварии получили ранения 18 человек: 16 туристов и двое граждан Турции. По информации, полученной из губернаторства и жандармерии провинции Мугла, в автобусе находились туристы из Украины", - говорится в сообщении.

Представители генконсульства отметили, что держат ситуацию на контроле, находясь в контакте с властями провинции. "Мы выясняем детали, в том числе, имея в виду, если потребуется, получить уточненный список пострадавших с указанием их национальной принадлежности", - заявили в генконсульстве.

ДТП с автобусом произошла около 10 утра в четверг. Первоначально турецкие СМИ сообщали, что в результате аварии пострадали туристы из России.