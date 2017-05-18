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Дальнее зарубежье 18.05.2017 15:16

Больше половины французов довольны составом нового правительства - опрос

Большая часть французов одобряет состав нового правительства, сформированного премьер-министром страны Эдуаром Филиппом, свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса компании Elabe.

Согласно его данным, 65% опрошенных довольны новым правительством, тогда как 33% придерживаются противоположного мнения. Еще 2% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, 54% французов верят, что сформированное Э.Филиппом правительство будет работать эффективно.

Опрос проводился в интернете 17 мая после объявления состава нового правительства. В нем приняли участие более 900 человек.

В правительство вошли 22 человека - 11 мужчин и 11 женщин. Двое министров работали в нем еще при прежнем президенте - Франсуа Олланде. Речь идет об Анник Жирарден, которая продолжит руководить министерством по делам заморских территорий, а также о Жан-Иве Ле Дриане, который до сих пор руководил министерством обороны Франции, а теперь был назначен главой МИД Франции.

Ожидается, что в нынешнем составе кабинет министров проработает до парламентских выборов, которые запланированы на июнь 2017 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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