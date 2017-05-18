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Дальнее зарубежье 18.05.2017 15:33

ЕС проведет в Брюсселе встречу "ливийского квартета" 23 мая

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини проведет 23 мая в Брюсселе заседание "ливийского квартета", сообщила в четверг Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Во вторник, 23 мая 2017 года, в штаб-квартире высокого представителя ЕС, заместителя председателя Европейской комиссии состоится встреча Европейского союза, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и Лиги арабских государств ("ливийского квартета"), - говорится в коммюнике ЕВС.

Это будет вторая встреча "ливийского квартета" после проведенного Лигой арабских государств совещания в Каире 18 марта 2017 года, отмечается в сообщении.

В документе разъясняется, что цель формата состоит в том, чтобы "поддержать посредничество ООН и региональную работу и активизировать координацию для дальнейшего продвижения политического процесса в Ливии".

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, КВАРТЕТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]