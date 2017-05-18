Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини проведет 23 мая в Брюсселе заседание "ливийского квартета", сообщила в четверг Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).
"Во вторник, 23 мая 2017 года, в штаб-квартире высокого представителя ЕС, заместителя председателя Европейской комиссии состоится встреча Европейского союза, Организации Объединенных Наций, Африканского союза и Лиги арабских государств ("ливийского квартета"), - говорится в коммюнике ЕВС.
Это будет вторая встреча "ливийского квартета" после проведенного Лигой арабских государств совещания в Каире 18 марта 2017 года, отмечается в сообщении.
В документе разъясняется, что цель формата состоит в том, чтобы "поддержать посредничество ООН и региональную работу и активизировать координацию для дальнейшего продвижения политического процесса в Ливии".
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