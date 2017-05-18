НАТО доверяет всем своим союзникам в вопросах безопасности секретной информации - Столтенберг

Североатлантический альянс доверяет всем своим союзникам в вопросе обмена разведданными, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед встречей Совета ЕС по иностранным делам.

"Я очень ценю сотрудничество, которое существует в НАТО по вопросам обмена информацией. Я доверяю всем нашим союзникам, и я полностью уверен в том, что они могут обмениться и делиться этой информацией правильно. Мы наблюдаем это на протяжении долгих-долгих лет", - заявил Й.Столтенберг.

15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. Как позднее стало известно, США получили эту информацию от Израиля.