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Дальнее зарубежье 18.05.2017 15:45

НАТО доверяет всем своим союзникам в вопросах безопасности секретной информации - Столтенберг

Североатлантический альянс доверяет всем своим союзникам в вопросе обмена разведданными, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе перед встречей Совета ЕС по иностранным делам.

"Я очень ценю сотрудничество, которое существует в НАТО по вопросам обмена информацией. Я доверяю всем нашим союзникам, и я полностью уверен в том, что они могут обмениться и делиться этой информацией правильно. Мы наблюдаем это на протяжении долгих-долгих лет", - заявил Й.Столтенберг.

15 мая газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В сообщении со ссылкой на источник в администрации США говорилось, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ".

В свою очередь Д.Трамп заявил, что имел полное право делиться важной информацией с Россией. Как позднее стало известно, США получили эту информацию от Израиля.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СОЮЗНИКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]