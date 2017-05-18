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Дальнее зарубежье 18.05.2017 16:34

GM прекратит продажу автомобилей в Индии, продаст операции в ЮАР

General Motors (GM) прекратит продажу автомобилей в Индии, а также продаст производственные активы в ЮАР в рамках реструктуризации международных операций.

Как говорится в пресс-релизе GM, предприятие в индийском городе Талегаон в дальнейшем будет выпускать автомобили исключительно на экспорт.

Завод останется "экспортным хабом" для рынков Мексики, Центральной и Южной Америки, отмечают в GM.

Южноафриканские операции GM будут проданы японской компании Isuzu Motors. Isuzu приобретет предприятие GM в южноафриканском городе Струандейл, а также 30%-ную долю американского автопроизводителя в СП по производству грузовиков Isuzu Truck South Africa.

Isuzu также приобретет принадлежащую GM долю (57,7%) в GM East Africa.

GM прекратит продажу автомобилей Chevrolet на рынках Индии и Южной Африки к концу 2017 года, говорится в пресс-релизе.

Автопроизводитель продолжает работать с PSA Group для оценки будущего бренда Opel в ЮАР, отмечают в GM.

"Отрасль продолжает меняться, и мы трансформируем наш бизнес, делая GM более специализированной и более дисциплинированной компанией, - заявила председатель совета директоров и главный исполнительный директор GM Мэри Барра. - Мы привержены использованию капитала в сферах, приносящих более высокий доход".

Американский автопроизводитель также намерен оптимизировать работу региональной штаб-квартиры, находящейся в Сингапуре, которая продолжит осуществлять стратегический контроль операций GM на рынках Австралии, Новой Зеландии, Индии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии.

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Тэги: МИР, GM, ОПЕРАЦИИ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]