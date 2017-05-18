Введение ЕС безвизового режима для Украины не повлечет изменения порядка пересечения белорусско-украинской границы

Белоруссия не ожидает каких-либо изменений в порядке пересечения белорусско-украинской границы в связи с введением европейского безвизового режима для Украины
"У нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы. Абсолютно не вижу здесь никакой связи и никаких возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.
Таким образом он прокомментировал предположение, что введение европейского безвизового режима для Украины может каким-либо образом отразиться на белорусских гражданах, которые хотят пересечь украинскую границу.
Граждане Белоруссии и Украины могут пересекать госграницу обеих стран без виз, но с прохождением паспортного контроля.
Украинцы с 11 июня текущего года смогут ездить в страны Евросоюза без виз.
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