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Дальнее зарубежье 18.05.2017 16:45

Введение ЕС безвизового режима для Украины не повлечет изменения порядка пересечения белорусско-украинской границы

Белоруссия не ожидает каких-либо изменений в порядке пересечения белорусско-украинской границы в связи с введением европейского безвизового режима для Украины

"У нас действует собственное белорусско-украинское соглашение о порядке безвизового пересечения государственной границы. Абсолютно не вижу здесь никакой связи и никаких возможных последствий для граждан Беларуси с точки зрения возникновения каких-то дополнительных препятствий с украинской стороны", - заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в четверг в Минске.

Таким образом он прокомментировал предположение, что введение европейского безвизового режима для Украины может каким-либо образом отразиться на белорусских гражданах, которые хотят пересечь украинскую границу.

Граждане Белоруссии и Украины могут пересекать госграницу обеих стран без виз, но с прохождением паспортного контроля.

Украинцы с 11 июня текущего года смогут ездить в страны Евросоюза без виз.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ЕС, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]