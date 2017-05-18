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Регион 18.05.2017 17:05

В Тбилиси открылся первый вольер нового зоопарка

В Тбилиси в четверг открыли первый вольер в новом зоопарке, строящемся в окрестностях Тбилисского моря на смену старому, который был разрушен летом 2015 года в результате наводнения.

"Территория выделена огромная - 48 га, что позволяет создать зоопарк открытого типа, где посетители смогут легко наблюдать за животными, у которых будут просторные вольеры", - заявил журналистам на церемонии открытия директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Обитателями вольера, разместившегося на площади более одного гектара, стали медведи и волки.

Как сообщил З.Гуриелидзе, постепенно все обитатели старого зоопарка будут переведены в новый. В настоящее время строятся вольеры для кавказских оленей и горных козлов.

На церемонии присутствовали мэр Тбилиси Давид Нармания и председатель Сакребуло (городское собрание) Георгий Алибегашвили, а также представители Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), профинансировавшего строительство вольера на площади более чем в 1 га.

Большая часть старого зоопарка в центре Тбилиси была затоплена во время наводнения в ночь на 14 июня 2015 года. Погибли три сотрудника зоопарка, более 300 животных утонули. Старый зоопарк был частично восстановлен, однако на его территории не существуют возможности для создания полноценной инфраструктуры и пополнения коллекции животных.

Территория нового зоопарка будет почти в десять раз превосходить территорию старого, но на ее обустройство, как говорят в администрации, потребуются время и немалые средства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ЗООПАРК, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]