В Тбилиси открылся первый вольер нового зоопарка

В Тбилиси в четверг открыли первый вольер в новом зоопарке, строящемся в окрестностях Тбилисского моря на смену старому, который был разрушен летом 2015 года в результате наводнения.

"Территория выделена огромная - 48 га, что позволяет создать зоопарк открытого типа, где посетители смогут легко наблюдать за животными, у которых будут просторные вольеры", - заявил журналистам на церемонии открытия директор зоопарка Зураб Гуриелидзе.

Обитателями вольера, разместившегося на площади более одного гектара, стали медведи и волки.

Как сообщил З.Гуриелидзе, постепенно все обитатели старого зоопарка будут переведены в новый. В настоящее время строятся вольеры для кавказских оленей и горных козлов.

На церемонии присутствовали мэр Тбилиси Давид Нармания и председатель Сакребуло (городское собрание) Георгий Алибегашвили, а также представители Общества международного сотрудничества Германии (GIZ), профинансировавшего строительство вольера на площади более чем в 1 га.

Большая часть старого зоопарка в центре Тбилиси была затоплена во время наводнения в ночь на 14 июня 2015 года. Погибли три сотрудника зоопарка, более 300 животных утонули. Старый зоопарк был частично восстановлен, однако на его территории не существуют возможности для создания полноценной инфраструктуры и пополнения коллекции животных.

Территория нового зоопарка будет почти в десять раз превосходить территорию старого, но на ее обустройство, как говорят в администрации, потребуются время и немалые средства.