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СНГ 18.05.2017 17:24

Прокуратура собирается вызвать в суд по делу Януковича экс-премьера Украины Яценюка

Прокуратура вызовет в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, но не будет вызывать мэра Киева Виталия Кличко и лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

"Яценюк был допрошен как свидетель во время досудебного следствия, и мы будем его вызывать в качестве свидетеля", - сказал прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко на брифинге.

Отвечая на вопрос о возможности вызова в качестве свидетелей В.Кличко и О.Тягнибока, прокурор отметил, что они не владеют необходимой следствию информацией о преступлениях В.Януковича, в которых его обвиняют по данному делу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]