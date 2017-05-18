Прокуратура собирается вызвать в суд по делу Януковича экс-премьера Украины Яценюка

Прокуратура вызовет в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка, но не будет вызывать мэра Киева Виталия Кличко и лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

"Яценюк был допрошен как свидетель во время досудебного следствия, и мы будем его вызывать в качестве свидетеля", - сказал прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко на брифинге.

Отвечая на вопрос о возможности вызова в качестве свидетелей В.Кличко и О.Тягнибока, прокурор отметил, что они не владеют необходимой следствию информацией о преступлениях В.Януковича, в которых его обвиняют по данному делу.