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Дальнее зарубежье 18.05.2017 17:46

Совет ЕС принял рекомендации по вопросам укрепления политики безопасности и обороны Евросоюза

В принятом в четверг заключении Совета ЕС по вопросам безопасности и обороны в контексте глобальной стратегии Евросоюза отмечается прогресс в укреплении сотрудничества в данной области и даются рекомендации для дальнейшей работы, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

Эти рекомендации касаются совершенствования структур управления кризисными ситуациями, в частности, текущей работы, ведущей к созданию военного планирования и оперативных возможностей военного персонала ЕС (входит в состав Европейской внешнеполитической службы), который возьмет на себя проведение небоевых военных миссий (в настоящее время это EUTM Сомали, EUTM ЦАР, EUTM Мали).

Даны указания об укреплении сотрудничества в рамках совместной политики безопасности и обороны со странами-партнерами с целью более стратегического подхода к партнерским связям с особым вниманием к партнерам, разделяющим ценности ЕС, в том числе соблюдение международного права, и способным и желающим вносить вклад в миссии и операции ЕС.

Рекомендации распространяются на создание потенциала обеспечения безопасности и его развитие, чтобы в полной мере охватить все требования, необходимые для поддержки стран-партнеров в предотвращении кризисов и управлении ими самостоятельно.

Указано на необходимость развития гражданского потенциала и повышения оперативности реагирования на гражданские кризисные ситуации, включая возможное создание структуры реагирования.

Предусматривается укрепление возможностей быстрого военного реагирования, в том числе боевых групп ЕС.

Заключение Совета ЕС направлено также на углубление сотрудничества в области обороны в Европе по таким направлениям, как всеобъемлющее постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), добровольный ежегодный скоординированный обзор по вопросам обороны (CARD), план действий Европейской комиссии по обороне, который предусматривал бы новые финансовые инструменты для развития оборонного потенциала и сотрудничества в области обороны в поддержку европейской оборонной промышленности и технологических инноваций.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, ОБОРОНА, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]