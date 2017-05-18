Прокуратура Швеции в пятницу намерена сообщить новые факты по делу Ассанжа

Шведские прокуроры в пятницу проведут пресс-конференцию по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняют в изнасиловании, сообщает в четверг интернет-издание "Локал".
В прокуратуре Швеции заявили, что на ней будут "обсуждаться результаты проходящего расследования", которое ведется уже семь лет.
Ранее адвокат Дж.Ассанжа направил ходатайство в окружной суд Стокгольма о немедленном отзыве ордера на арест основателя WikiLeaks.
Дж.Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище в 2012 году, чтобы помочь избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании двух женщин в 2010 году. Сам обвиняемый настаивает на невиновности и называет эти обвинения политически мотивированными. Он заявляет, что это дело является местью за его разоблачительную деятельность.
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