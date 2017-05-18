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Финансы 18.05.2017 15:33

Ипотечный портфель AGBank оценивается в 52 млн манатов

Ипотечный портфель азербайджанского AGBank из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) оценивается в 52,1 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

"На сегодняшний день ипотечный портфель АGBank оценивается в 52,1 млн манатов. Банк до сих пор выдал по коммерческим и социальным условиям более 1,6 тыс. кредитов, в настоящее время число активных ипотечных кредитов составляет 1,55 тыс.", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что банк в 2016 году возобновил выдачу ипотечных кредитов (из средств АИФ). "С 2016 года и по состоянию на 17 мая 2017 года банком выдано ипотечных кредитов на 6 млн манатов", - отмечается в сообщении.

AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. Общее число акционеров банка составляет 85. При этом доля 84 миноритарных акционеров в капитале составляет 68,32%.

А.Ахундов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БАНК, ИПОТЕКА, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]