Ипотечный портфель AGBank оценивается в 52 млн манатов

Ипотечный портфель азербайджанского AGBank из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) оценивается в 52,1 млн манатов, отмечается в сообщении банка.
"На сегодняшний день ипотечный портфель АGBank оценивается в 52,1 млн манатов. Банк до сих пор выдал по коммерческим и социальным условиям более 1,6 тыс. кредитов, в настоящее время число активных ипотечных кредитов составляет 1,55 тыс.", - отмечается в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что банк в 2016 году возобновил выдачу ипотечных кредитов (из средств АИФ). "С 2016 года и по состоянию на 17 мая 2017 года банком выдано ипотечных кредитов на 6 млн манатов", - отмечается в сообщении.
AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана. Общее число акционеров банка составляет 85. При этом доля 84 миноритарных акционеров в капитале составляет 68,32%.
А.Ахундов
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