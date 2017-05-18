Объем денежных переводов посредством Azer-Turk Bank в январе-апреле превысил 663 млн манатов

Азербайджано-турецкий «Azer-Turk Bank» в январе-апреле 2017 года осуществил денежные переводы на 663,7 млн манатов, отмечается в сообщении банка.

«В январе-апреле банк посредством систем денежных переводов осуществил 73 тыс. 628 операций. Общая сумма отправленных и полученных переводов составила 663,7 млн в манатном эквиваленте», - говорится в сообщении.

Банк установил корреспондентские отношения с такими крупными банками как Citibank (США), Raiffeisenbank AG (Австрия), Commerzbank AG (Германия), T.C.ZiraatBankası A.Ş.(Турция) и т.д.

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года и входит в десятку ведущих банков страны. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

А.Ахундов