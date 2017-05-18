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Дальнее зарубежье 18.05.2017 18:31

Участники встречи ЕС и США по авиабезопасности не объявляли о запрете электронных устройств на борту самолетов, говорят в Брюсселе

На переговорах 17 мая в Брюсселе по авиационной безопасности представители ЕС и США договорились усилить сотрудничество в предотвращении угроз, но не заявляли ни о каких запретительных мерах, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Никакой запрет на электронную аппаратуру не был объявлен. Не было также никаких других запретительных мер. Было сказано, что обе стороны продолжат дискуссии на следующей неделе в Вашингтоне", - сказал М.Схинас в четверг на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на просьбу рассказать, к каким выводам пришли накануне стороны переговоров, в которых участвовали член Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по транспорту Виолета Булц и делегация из США под руководством заместителя главы МВД Элейн Дьюк.

М.Схинас сослался на совместное заявление сторон, распространенное в среду, в котором говорилось, что США и Евросоюз подтвердили обязательство продолжать тесно сотрудничать в области авиационной безопасности. Стороны "обменялись информацией о серьезных развивающихся угрозах авиационной безопасности и подходах к противостоянию таким угрозам".

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Тэги: ЕС, США, АВИАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]