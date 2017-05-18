Президент США Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы проявлением "охоты на ведьм".
"За время предвыборной кампании (Хиллари - ИФ) Клинтон и за время работы администрации Обамы было сделано много нелегальных вещей. И никто при этом не назначал спецпрокурора для расследования", - написал он в четверг в "Твиттере".
"Идет самая крупная "охота на ведьм", нацеленная против политика, за всю американскую историю", - добавил он, говоря о нынешней ситуации вокруг его администрации.
Ранее стало известно, что Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.
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