Азнефть в январе-апреле добыла свыше 2 млн тонн нефти и около 1,7 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-апреле 2017 года добыло 2 млн 39,9 тыс. тонн нефти и 1 млрд 693,136 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.
Как сообщалось, в январе-апреле 2016 года объединением было добыто 2 млн 90,6 тыс. тонн нефти и 1 млрд 437,1 млн кубометров. Таким образом, в отчетный период текущего года ПО «Азнефть» сократило добычу нефти на 2,5%, увеличило газодобычу - на 17,8%.
С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 19 новых скважин, в результате чего дополнительно добыто 10,573 тыс. тонн нефти.
Из бездействующего фонда в действующий в январе-апреле 2017 года возвращено 39 скважин и дополнительно добыто 10,385 тыс. тонн нефти.
Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-апреле текущего года было проведено 209 геологических мероприятий для увеличения добычи нефти, в результате чего дополнительно добыто 44,9 тыс. тонн нефти. В результате проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно было добыто 17,225 тыс. тонн нефти.
Н.Аббасова
Азербайджан обладает информацией «по делу» Всероссийского азербайджанского конгресса, заявляют в Баку
Ереван передал Москве осужденного на пожизненный срок рядового Пермякова
Москва контактирует с Баку для защиты прав осужденного в Азербайджане россиянина Уелданова - МИД РФ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыр - замминистра
Четверть миллиарда жителей Земли потребляют наркотики - данные ООН
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Стартовали экспертные встречи делегации Дамаска и офиса де Мистуры по конституции Сирии - постпред САР при ООН
Хакеры похитили данные пояти 17 млн пользователей индийского приложения Zomato
Глава МИД Китая посетит 25-26 мая Россию, обсудит с Лавровым проблематику Сирии и КНДР
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»