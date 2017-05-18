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ТЭК 18.05.2017 16:27

Азнефть в январе-апреле добыла свыше 2 млн тонн нефти и около 1,7 млрд кубометров газа

Производственное объединение (ПО) "Азнефть" (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа – ИФ-Аз) в январе-апреле 2017 года добыло 2 млн 39,9 тыс. тонн нефти и 1 млрд 693,136 млн кубометров газа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в объединении.

Как сообщалось, в январе-апреле 2016 года объединением было добыто 2 млн 90,6 тыс. тонн нефти и 1 млрд 437,1 млн кубометров. Таким образом, в отчетный период текущего года ПО «Азнефть» сократило добычу нефти на 2,5%, увеличило газодобычу - на 17,8%.

С начала 2017 года по заказу ПО «Азнефть» введено в эксплуатацию 19 новых скважин, в результате чего дополнительно добыто 10,573 тыс. тонн нефти.

Из бездействующего фонда в действующий в январе-апреле 2017 года возвращено 39 скважин и дополнительно добыто 10,385 тыс. тонн нефти.

Кроме того, на месторождениях SOCAR в январе-апреле текущего года было проведено 209 геологических мероприятий для увеличения добычи нефти, в результате чего дополнительно добыто 44,9 тыс. тонн нефти. В результате проведения технических и технологических работ за отчетный период объединением дополнительно было добыто 17,225 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АЗНЕФТЬ, НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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