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Регион 18.05.2017 16:36

Экс-глава Минздрава Баблоян возглавил парламент Армении

Спикером парламента Армении избран бывший министр здравоохранения Ара Баблоян.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", на закрытом голосовании за кандидатуру А.Баблояна, которого выдвинула правящая Республиканская партия, отдали голоса 88 депутатов, против - 12.

На пост спикер парламента претендовал также депутат от оппозиционной фракции "Елк" Эдмон Марукян. За него проголосовали депутатов 12, против - 88.

В выборах приняли участие 100 депутатов.

На посты вице-спикеров парламента избраны Арпине Ованнисян (освобожденная в среду с поста министр юстиции - ИФ) и Эдуард Шармазанов, который занимает эту должность с 2011 года.

70-летний А.Баблоян - детский врач, владелец детского медцентра "Арабкир". С 2007 года является депутатом парламента Армении.

В партийном списке правящей Республиканской партии Армении А.Баблоян занимал четвертую строчку.

69-летний Галуст Саакян, который с 2014 года возглавлял парламент республики, стал рядовым депутатом.

2 апреля в Армении состоялись первые после перехода республики на парламентскую форму правления выборы в Национальное Собрание, в результате которых Республиканская партия обеспечила абсолютное большинство в парламенте. Полностью республика перейдет на парламентскую форму правления в 2018 году, когда истечет срок полномочий действующего президента Армении Сержа Саргсяна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СПИКЕР, ИЗБРАНИЕ


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