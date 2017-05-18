Предприниматели в Азербайджане в 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму 32 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций выдал с начала 2017 года предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 31,7 млн манатов, сообщается в сообщении министерства экономики.
«С начала 2017 года за счет средств фонда профинансированы проекты около 320 предпринимателей, реализация которых позволит открыть свыше 900 новых рабочих мест», - говорится в сообщении
НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
А.Ахундов
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