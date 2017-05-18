Баку и Доха обсуждают инвестиции в недвижимость в Азербайджане

Баку и Доха обсуждают вопросы инвестирования в строительство недвижимости в Азербайджане, отмечается в сообщении министерства экономики.
Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией во главе с председателем катарского Barva Bank Шейха Мохаммеда в Баку.
«Стороны обсудили вопросы создания совместного инвестиционного фонда, инвестирования в строительство недвижимости в Азербайджане, в особенности в строительство отелей и торговых центров, сотрудничества в сфере логистики и сельского хозяйства», - говорится в сообщении.
Во встрече также приняли участие заместитель главы Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, а также руководители SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), Бакинского международного морского торгового порта, Azpromo (Азербайджанский фонд поощрения и экспорта инвестиций) и т.д.
А.Ахундов
Азербайджан обладает информацией «по делу» Всероссийского азербайджанского конгресса, заявляют в Баку
Ереван передал Москве осужденного на пожизненный срок рядового Пермякова
Москва контактирует с Баку для защиты прав осужденного в Азербайджане россиянина Уелданова - МИД РФ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 7 человек - МВД
Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыр - замминистра
Четверть миллиарда жителей Земли потребляют наркотики - данные ООН
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Стартовали экспертные встречи делегации Дамаска и офиса де Мистуры по конституции Сирии - постпред САР при ООН
Хакеры похитили данные пояти 17 млн пользователей индийского приложения Zomato
Глава МИД Китая посетит 25-26 мая Россию, обсудит с Лавровым проблематику Сирии и КНДР
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»