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Бизнес и законодательство 18.05.2017 17:17

Баку и Доха обсуждают инвестиции в недвижимость в Азербайджане

Баку и Доха обсуждают вопросы инвестирования в строительство недвижимости в Азербайджане, отмечается в сообщении министерства экономики.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева с делегацией во главе с председателем катарского Barva Bank Шейха Мохаммеда в Баку.

«Стороны обсудили вопросы создания совместного инвестиционного фонда, инвестирования в строительство недвижимости в Азербайджане, в особенности в строительство отелей и торговых центров, сотрудничества в сфере логистики и сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие заместитель главы Администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, а также руководители SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана), Бакинского международного морского торгового порта, Azpromo (Азербайджанский фонд поощрения и экспорта инвестиций) и т.д.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, ИНВЕСТЦИИ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]