SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2668 пробурена с морского основания №602А. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».

Суточный дебит скважины составляет 12 тонн нефти и 1 тыс. кубометров газа.

Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни"

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова