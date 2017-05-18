SOCAR ввела в строй новую скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.
Скважина №2668 пробурена с морского основания №602А. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Подкирмакинская свита».
Суточный дебит скважины составляет 12 тонн нефти и 1 тыс. кубометров газа.
Бурение скважины велось по заказу НГДУ "Нефтяные Камни"
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
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