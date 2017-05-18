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Внешняя политика 18.05.2017 17:51

Москва контактирует с Баку для защиты прав осужденного в Азербайджане россиянина Уелданова - МИД РФ

Российские власти прилагают все усилия для защиты прав и интересов осужденного в Азербайджане гражданина РФ Марата Уелданова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российское посольство в Баку находится в постоянном контакте как с самим гражданином России, его адвокатом, так и с властями Азербайджанской Республики, и прилагает все необходимые усилия для обеспечения всесторонней защиты его прав и интересов", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг в Москве.

Она напомнила, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил россиянина М.Уелданова - сотрудника одной из международных компаний - к восьми годам лишения свободы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере.

"На процессе присутствовал представитель посольства РФ в Азербайджане, была подана соответствующая апелляция. С 29 апреля Уелданов находится в следственном изоляторе № 1 города Баку. Дальнейшее развитие событий предусматривает, в том числе, возможность передачи осужденного в Российскую Федерацию для отбывания наказания", - сказала М.Захарова в ответ на просьбы прокомментировать судебное решение в отношении гражданина РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, ОСУЖДЕННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]