Москва контактирует с Баку для защиты прав осужденного в Азербайджане россиянина Уелданова - МИД РФ

Российские власти прилагают все усилия для защиты прав и интересов осужденного в Азербайджане гражданина РФ Марата Уелданова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российское посольство в Баку находится в постоянном контакте как с самим гражданином России, его адвокатом, так и с властями Азербайджанской Республики, и прилагает все необходимые усилия для обеспечения всесторонней защиты его прав и интересов", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг в Москве.
Она напомнила, что Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил россиянина М.Уелданова - сотрудника одной из международных компаний - к восьми годам лишения свободы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере.
"На процессе присутствовал представитель посольства РФ в Азербайджане, была подана соответствующая апелляция. С 29 апреля Уелданов находится в следственном изоляторе № 1 города Баку. Дальнейшее развитие событий предусматривает, в том числе, возможность передачи осужденного в Российскую Федерацию для отбывания наказания", - сказала М.Захарова в ответ на просьбы прокомментировать судебное решение в отношении гражданина РФ.
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