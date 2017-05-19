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Дальнее зарубежье 19.05.2017 16:04

Президент Филиппин Родриго Дутерте 22-26 мая посетит Россию - ТВ

Президент Филиппин Родриго Дутерте прибудет с визитом в Россию с 22 по 26 мая, где встретится с российским руководством, сообщает в пятницу американская телекомпания Си-би-эн.

"Мы считаем, что это будет новой главой в отношениях между Россией и Филиппинами. Мы также рассматриваем этот визит как свидетельство нашего общего стремления к активизации и укреплению двусторонних отношений", - сообщила журналистам представитель МИД Филиппин Мария Клеоф Нативидад.

Как отмечает Си-би-эн, Р.Дутерте получил приглашение посетить Россию во время встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме в ноябре прошлого года.

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]