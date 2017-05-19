Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 16° 26° 21 Май 15° 22° 22 Май 16° 23°

Дальнее зарубежье 19.05.2017 16:16

Бросавший с балкона мебель в прохожих житель Турина сдался полиции

Итальянские полицейские задержали мужчину, который ранее на этой неделе заперся в своей квартире в Турине и бросал с балкона на тротуар тяжелые предметы, сообщает газета "Коррьере делла сера".

52-летний выходец из Калабрии Фердинандо Урцини после долгих переговоров согласился сдаться сотрудникам правоохранительных органов.

Этот человек двое суток назад заперся в своей квартире. В четверг во второй половине дня он стал бросать на улицу с балкона мебель и бытовую технику, что создало угрозу для прохожих и прибывших к месту происшествия журналистов. Кроме того, мужчина стал угрожать открыть огонь по окружающим, а потом застрелиться. Он вел видеосъемку своих действий и публиковал видеоролики в Facebook. Они набрали десятки тысяч просмотров.

Мотивы Ф.Урцини пока не установлены. Газета отмечает, что 52-летний торговец, судя по всему, должен крупную сумму банкам. "Коррьере делла сера" отмечает, что в последние два дня он делал довольно бессвязные заявления. В частности, он обвинял во всех своих проблемах калабрийскую мафию и требовал созвать к нему "всех журналистов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ТУРИН, ИНЦИДЕНТ, ЗАВЕРШЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]