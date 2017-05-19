Бросавший с балкона мебель в прохожих житель Турина сдался полиции

Итальянские полицейские задержали мужчину, который ранее на этой неделе заперся в своей квартире в Турине и бросал с балкона на тротуар тяжелые предметы, сообщает газета "Коррьере делла сера".
52-летний выходец из Калабрии Фердинандо Урцини после долгих переговоров согласился сдаться сотрудникам правоохранительных органов.
Этот человек двое суток назад заперся в своей квартире. В четверг во второй половине дня он стал бросать на улицу с балкона мебель и бытовую технику, что создало угрозу для прохожих и прибывших к месту происшествия журналистов. Кроме того, мужчина стал угрожать открыть огонь по окружающим, а потом застрелиться. Он вел видеосъемку своих действий и публиковал видеоролики в Facebook. Они набрали десятки тысяч просмотров.
Мотивы Ф.Урцини пока не установлены. Газета отмечает, что 52-летний торговец, судя по всему, должен крупную сумму банкам. "Коррьере делла сера" отмечает, что в последние два дня он делал довольно бессвязные заявления. В частности, он обвинял во всех своих проблемах калабрийскую мафию и требовал созвать к нему "всех журналистов".
Глава МИД ОАЭ совершит 21-22 мая официальный визит в Азербайджан
Шпионская сеть в рядах Минобороны Азербайджана пустила корни еще с конца 1980-х годов – глава Службы госбезопасности
ЗРК «ОСА» ВС Армении был уничтожен в качестве легитимной военной цели – МИД Азербайджана
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-апреле 2017г вырос на 36%
Президент Алиев выделил 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства
Гражданин России пытался незаконно ввезти в Азербайджан около $34 тыс. и 123 тыс. рублей
Instagram назвали самой вредной для психического здоровья соцсетью
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»