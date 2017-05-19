Бросавший с балкона мебель в прохожих житель Турина сдался полиции

Итальянские полицейские задержали мужчину, который ранее на этой неделе заперся в своей квартире в Турине и бросал с балкона на тротуар тяжелые предметы, сообщает газета "Коррьере делла сера".

52-летний выходец из Калабрии Фердинандо Урцини после долгих переговоров согласился сдаться сотрудникам правоохранительных органов.

Этот человек двое суток назад заперся в своей квартире. В четверг во второй половине дня он стал бросать на улицу с балкона мебель и бытовую технику, что создало угрозу для прохожих и прибывших к месту происшествия журналистов. Кроме того, мужчина стал угрожать открыть огонь по окружающим, а потом застрелиться. Он вел видеосъемку своих действий и публиковал видеоролики в Facebook. Они набрали десятки тысяч просмотров.

Мотивы Ф.Урцини пока не установлены. Газета отмечает, что 52-летний торговец, судя по всему, должен крупную сумму банкам. "Коррьере делла сера" отмечает, что в последние два дня он делал довольно бессвязные заявления. В частности, он обвинял во всех своих проблемах калабрийскую мафию и требовал созвать к нему "всех журналистов".