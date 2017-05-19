Facebook и Google+ значительно увеличили охват аудитории на Украине после блокировки российских сайтов - исследование

Facebook и Google+ на второй день после объявления о блокировании российских интернет-ресурсов на Украине увеличили дневной охват на 37% и 85%, соответственно, по сравнению с показателями прошлой недели.
Дневной охват украинских ресурсов ukr.net, i.ua и meta.ua за 17 мая по сравнению с показателями прошлой недели также возрос на 32%, 35% и 36%, соответственно.
"Интересным также является региональное распределение такого прироста: больше всего Facebook растет на востоке Украины из-за изначально низких показателей; идентичная ситуация с Ukr.net. Быстрее всего на нововведения реагируют пользователи в возрасте 14-20 лет: они дают наибольший прирост в аудитории Facebook. Пока эта категория пользователей обошла вниманием Ukr.net.", - отмечается в исследовании.
Согласно ему, продолжает бить рекорды охвата и браузер Opera.com, который позволяет получать доступ к сервису в случае его блокировки со стороны провайдеров.
Данные исследования Kantar TNS CMeter: интернет-пользователи в возрасте 14-70 лет
Исследование объединяет данные трех источников: Site-centric - счетчики, интегрированные в сайты, Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, User-centric - панель охватывает около 5 тыс. респондентов ежедневно наряду со стандартными показателями.
Украина ввела санкции против ряда российских интернет-ресурсов 16 мая, блокировав к ним доступ.
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