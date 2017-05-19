На текущих переговорах в Женеве обсуждались лишь вопросы, связанные с сирийской конституцией и встречами экспертов - Джаафари

В рамках текущего раунда межсирийских переговоров в Женеве не обсуждалась ни одна из четырех "корзин" политического урегулирования, заявил постпред Сирии при ООН, глава правительственной делегации Башар Джаафари.

"Мы не обсуждали ни одну из четырех корзин", - сказал Б.Джаафари журналистам.

Он отметил, что в рамках текущего раунда обсуждались лишь вопросы, связанные с конституцией и техническими встречами экспертов.

Четыре так называемые "корзины", предложенные ранее спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, включают в себя вопросы, связанные с управлением во время переходного периода, конституцией, терроризмом и выборами в Сирии.