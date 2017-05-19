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Дальнее зарубежье 19.05.2017 16:39

На текущих переговорах в Женеве обсуждались лишь вопросы, связанные с сирийской конституцией и встречами экспертов - Джаафари

В рамках текущего раунда межсирийских переговоров в Женеве не обсуждалась ни одна из четырех "корзин" политического урегулирования, заявил постпред Сирии при ООН, глава правительственной делегации Башар Джаафари.

"Мы не обсуждали ни одну из четырех корзин", - сказал Б.Джаафари журналистам.

Он отметил, что в рамках текущего раунда обсуждались лишь вопросы, связанные с конституцией и техническими встречами экспертов.

Четыре так называемые "корзины", предложенные ранее спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, включают в себя вопросы, связанные с управлением во время переходного периода, конституцией, терроризмом и выборами в Сирии.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]