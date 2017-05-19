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Регион 19.05.2017 16:56

Встреча Медведева и Йылдырыма, как ожидается, состоится на саммите ОЧЭС в Стамбуле

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, который будет возглавлять российскую делегацию на саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЕС), как ожидается, проведет "на полях" форума отдельную встречу с премьером Турции Бинали Йылдырымом, сообщили "Интерфаксу" в аппарате российского правительства.

Встреча глав государств и правительств ОЧЕС пройдет 22 мая в Стамбуле.

Последний раз Д.Медведев и его турецкий коллега общались по телефону в конце апреля. Тогда Д.Медведев выразил признательность главе правительства Турции за взаимодействие при эвакуации экипажа российского корабля "Лиман", затонувшего близ берегов Турции, и обсудил с ним график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.

В центре внимания Д.Медведева и Б.Йылдырыма в ходе недавних телефонных контактов также были меры по увеличению товарооборота, облегчению доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки друг друга, реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и взаимодействия в области транспорта.

Среди участников саммита в Стамбуле будут, в частности, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Греции Прокопис Павлопулос, президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну и президент Украины Петр Порошенко.

Членами ОЧЭС являются Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Наблюдатели при ОЧЭС: Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Тунис, Франция, Хорватия и Чехия, Конференция Энергетической хартии, Международный Черноморский клуб, Черноморская комиссия, а также Европейская комиссия.

В повестке дня стамбульской встречи будет обсуждение взаимодействия стран-членов в проектах по развитию трансграничной автодорожной, морской и энергетической инфраструктуры.

В частности, в настоящее время внимание участников ЧЭС сконцентрировано на проработке проекта Кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря с выходом на трансъевропейские магистрали и развитие морских магистралей.

Кроме того, на саммите продолжат обсуждение проектов в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, "зеленых" технологий, развития малого и среднего предпринимательства, регионального и муниципального управления, наращивания экспортного потенциала государств региона, сообщили в аппарате правительства.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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