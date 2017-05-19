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Дальнее зарубежье 19.05.2017 17:07

Рига и Минск получили право на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на ежегодном конгрессе постановила, что Рига и Минск получают право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

До сих пор ЧМ по хоккею проводился в Латвии в 2006 году, а в Белоруссии - в 2014 году.

Латвийская федерация хоккея и Белорусская федерация хоккея подали совместную заявку на проведение чемпионата в январе, а в феврале в странах побывала инспекция IIHF.

ЧМ по хоккею пройдет с 7 по 23 мая 2021 года.

Рига выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, в 2017 году совместно с Копенгагеном и в 2018 году.

Чемпионат этого года проходит в Германии и Франции.

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Тэги: ЛАТВИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ХОККЕЙ, ЧЕМПИОНАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]