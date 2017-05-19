Британская полиция готова арестовать Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне

Полиция Лондона по-прежнему будет вынуждена арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора, несмотря на то, что ранее прокуратура Швеции направила в суд Стокгольма запрос об отмене европейского ордера на его арест, сообщает в четверг интернет-портал "Локал".

"Суд лондонского района Вестминстер выпустил ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Полиция Лондона обязана выполнить этот ордер в случае, если он покинет посольство", - говорится в заявлении полиции Лондона.

Один из адвокатов Дж.Ассанжа Мелинда Тейлор ранее заявила, что даже после того, как шведская прокуратура прекратит расследование, а суд отменит ордер на его арест, основателю WikiLeaks будет нелегко покинуть посольство Эквадора в британской столице.

"Сначала нужно получить гарантии от британских властей, что его не задержат", - заявила она.

М.Тейлор добавила, что и британские, и американские власти "раз за разом отказываются подтвердить или опровергнуть", существует ли запрос об экстрадиции Дж.Ассанжа в США. Подобное заявление опубликовал ресурс WikiLeaks в своем "Твиттере".

"Великобритания отказывается подтверждать или опровергнуть, получила ли она от США запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа. Теперь внимание сместилось на Великобританию", -говорится в нем.

Ранее стало известно, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Дж.Ассанж обвинялся в изнасиловании.

Дж.Ассанж все обвинения отрицает и утверждает, что в случае выдачи его шведскому правосудию его экстрадируют в США. В Вашингтоне считают, что основатель Wikileaks должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.

С 2012 года Дж.Ассанж живет в Лондоне - в посольстве согласившегося предоставить ему убежище Эквадора. В случае выхода за пределы здания посольства 45-летнему Дж.Ассанжу грозит арест.