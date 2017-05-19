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ТЭК 19.05.2017 16:20

Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2017 года – Министр

Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев считает целесообразным продление соглашения между странами –членами ОПЕК и не-ОПЕК до конца 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго республики.

«Продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК до конца этого года более целесообразно», - заявил Н.Алиев в пятницу в ходе встречи с послом США в Азербайджане Робертом Секутой, говоря о договоренности России и Саудовской Аравии по продлению соглашения до конца марта 2018 года.

В ходе встречи стороны обсудили последнюю ситуацию на мировых энергетических рынках в преддверии 172-го заседания Совета министров стран членов – ОПЕК и не-ОПЕК.

«Н.Алиев и Р.Секута провели обмен мнениями по политическим и экономическим факторам, влияющим на цены на нефть, и по возможным шагам Ирана, Ирака, Ливии, Саудовской Аравии, России и Казахстана в вопросе добычи нефти», - подчеркивается в информации.

Н.Алиев отметил, что с января 2017 года за исключением незначительной ценовой разницы, в целом наблюдается стабилизация нефтяных цен, и нынешний уровень этих цен устраивает всех нефтепроизводителей.

Стороны также обсудили тенденции на газовом рынке в ближайшие 10 лет и ход реализации проекта создания» Южного газового коридора».

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНИСТР, ОПЕК, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]