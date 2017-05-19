Глава МИД ОАЭ совершит 21-22 мая официальный визит в Азербайджан

Глава МИД и международного сотрудничества ОАЭ Шейх Абдуллах бин Зайед Аль-Нахья совершит 21-22 мая официальный визит в Азербайджан.

«Ф.Аль-Нахья в Баку проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Ф.Исазаде