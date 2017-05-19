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Дальнее зарубежье 19.05.2017 16:29

Совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке водитель обвинен в убийстве

Совершившему наезд на пешеходов в Нью-Йорке водителю предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Совершившего наезд бывшего служащего ВМС США 26-летнего Ричарда Рохаса арестовали накануне. Р.Рохас дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии - в 2008 и в 2015 годах. Из рядов ВМС США его исключили за дисциплинарные нарушения.

Он рассказал, что в момент происшествия "слышал голоса" и "предчувствовал смерть". После наезда он покинул автомобиль и начал кричать, махать руками и прыгать. Начальная проверка на содержание алкоголя в его организме дала отрицательный результат.

В результате инцидента одна девушка погибла, еще 22 человека получили травмы.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ВОДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]