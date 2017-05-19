Совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке водитель обвинен в убийстве

Совершившему наезд на пешеходов в Нью-Йорке водителю предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Совершившего наезд бывшего служащего ВМС США 26-летнего Ричарда Рохаса арестовали накануне. Р.Рохас дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии - в 2008 и в 2015 годах. Из рядов ВМС США его исключили за дисциплинарные нарушения.
Он рассказал, что в момент происшествия "слышал голоса" и "предчувствовал смерть". После наезда он покинул автомобиль и начал кричать, махать руками и прыгать. Начальная проверка на содержание алкоголя в его организме дала отрицательный результат.
В результате инцидента одна девушка погибла, еще 22 человека получили травмы.
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