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СНГ 19.05.2017 19:34

Лавров заявляет о нелегитимности военного удара США на юге Сирии

Удар США по правительственным силам на юге Сирии нелегитимен и является грубым нарушением суверенитета страны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, противозаконным и это очередное грубое нарушение суверенитета Сирии", - сказал С.Лавров журналистам в Никосии.

"Нас очень тревожит то, что начинает размываться общее вроде бы вырисовавшееся понимание о необходимости объединять усилия всех, кто реально противостоит "на земле" и в воздухе террористам из (запрещенных в РФ - ИФ) ИГИЛ и бывшей "Джебхат ан-Нусры", - отметил глава МИД РФ.

"Вновь мы наблюдаем желание "Джебхат ан-Нусру" и тех, кто с ней сотрудничает, оставлять за рамками военной деятельности коалиции и вновь видим стремление и подтверждение этому стремлению в том, что касается развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, в том числе и "Джебхат ан-Нусру" на борьбу против законного правительства Сирии", - подчеркнул С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]