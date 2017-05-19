Лавров заявляет о нелегитимности военного удара США на юге Сирии

Удар США по правительственным силам на юге Сирии нелегитимен и является грубым нарушением суверенитета страны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что бы ни было причиной тех решений, которые командование США приняло для нанесения такого удара, он является нелегитимным, противозаконным и это очередное грубое нарушение суверенитета Сирии", - сказал С.Лавров журналистам в Никосии.

"Нас очень тревожит то, что начинает размываться общее вроде бы вырисовавшееся понимание о необходимости объединять усилия всех, кто реально противостоит "на земле" и в воздухе террористам из (запрещенных в РФ - ИФ) ИГИЛ и бывшей "Джебхат ан-Нусры", - отметил глава МИД РФ.

"Вновь мы наблюдаем желание "Джебхат ан-Нусру" и тех, кто с ней сотрудничает, оставлять за рамками военной деятельности коалиции и вновь видим стремление и подтверждение этому стремлению в том, что касается развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, в том числе и "Джебхат ан-Нусру" на борьбу против законного правительства Сирии", - подчеркнул С.Лавров.