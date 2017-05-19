Показ первого фильма, созданного телеканалом Netflix и вошедшего в основную программу Каннского кинофестиваля, "Окча" с Тильдой Суинтон и Джейком Джилленхоллом был остановлен через десять минут после начала из-за возмущённой реакции публики, передаёт корреспондент "Интерфакса".
Мировая премьера картины пройдёт вечером в пятницу, но кинокритики и приглашённая публика смогли посмотреть картину утром.
В настоящее время в киноиндустрии идет дискуссия относительно проектов Netflix, который показывает фильмы на своей онлайн платформе, а не выпускает их в широкий кинопрокат.
С самого начала, когда на экране появилась заставка Netflix, в зале не смолкали возмущённые возгласы, выкрики и громкие аплодисменты, которые мешали показу. Спустя десять минут после начала он был прекращён, в зале включили свет. Через пять минут трансляция фильма возобновилась с начала.
Позднее на пресс-конференции режиссёр картины Пон Чжун Хо, отвечая на вопрос о том, что думает о реакции зрителей, пошутил, что просто рад, что его картину на премьере посмотрит Педро Альмодовар, возглавляющий жюри основного конкурса в этом году.
Он также добавил, что ему понравилось работать с Netflix. "С их стороны ощущалась большая поддержка, мне выделили очень большой бюджет (50 млн долларов - ИФ). Это не так часто случается в современной индустрии. Должен сказать, что у меня была большая свобода и при подготовке, и при самом съемочном процессе", - сказал режиссёр.
Несмотря на то, что Netflix является телеканалом, обе стороны договорились, что сделают фильм, который будет показан на больших экранах как в Южной Корее, так и по всему миру.
В свою очередь актриса Тильда Суинтон заявила, что, как участник многих жюри, рада возможности представить фильм на Каннском фестивале людям, приехавшим для этого со всех концов света.
В картине рассказывается о большом звере по имени Окча, обитающем в южнокорейских горах, с которым дружит девочка Миджа. Впоследствии оказывается, что Окча принадлежит конгломерату "Мирандо Корпорейшн", который намерен забрать зверя в Нью-Йорк для совсем не гуманных целей. Миджа отправляется спасать Окчу.
Пон Чжун Хо отметил, что фильм развивает тему взаимодействия природы и капитализма.
В основной программе Каннского кинофестиваля значится еще один фильм Netflix- "История семьи Майровиц" с Адамом Сэндлером, Эммой Томпсон, Беном Стиллером, снятый Ноем Баумбаком.
Победителей Каннского фестиваля огласят 28 мая.
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