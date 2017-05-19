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ТЭК 19.05.2017 16:59

SOCAR довела число АЗС в Румынии до 36

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщается в информации на официальном сайте SOCAR.

«АЗС введена в эксплуатацию в центре Бухареста. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом “SOCAR” в Румынии достигло 36», - отмечается в информации.

На станции реализуются бензины NANO 95, NANO 98, дизельное топливо NANO Dizel и NANO Super Dizel.

В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 17 регионах Румынии.

Как сообщалось, в 2017 году компания планирует открыть всего 10 АЗС.

SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. До сих пор SOCAR вложила в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии $71,3 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, SOCAR, АЗС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]