В Великобритании завершают последние приготовления к свадьбе сестры Кейт Миддлтон

Заключительные приготовления к торжественной церемонии бракосочетания сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон с миллионером, управляющим хедж-фондом Eden Rock Capital Management Group Джеймсом Мэттьюсом проходят в пятницу в Великобритании.

Как ожидается, церемония пройдет 20 мая в субботу в Соборе Святого Марка в Энфилде. Начало запланировано на 11.30 (13.30 мск).

Туда прибудут около 130 особо важных гостей.

После церемонии новобрачные отправятся в Баклбери, где живут родители П.Миддлтон, - там пройдет неофициальная часть.

Британские СМИ отмечают, что при особняке есть сад площадью 18 акров. На неделе в саду был установлен стеклянный павильон, доставленный из Бельгии.

Гости смогут по прибытии угоститься всевозможными канапе и шампанским перед тем, как пройдет свадебный завтрак.

Как уже сообщалось ранее, племянница П.Миддлтон принцесса Шарлотта пойдет к алтарю, разбрасывая лепестки цветов из корзинки, а ее племянник - принц Джордж - поднесет жениху и невесте на подушечке кольца.

Ранее Кейт Миддлтон уже выразила беспокойство в связи с поведением детей, заявив, что "надеется, что они будут вести себя хорошо, но в этом возрасте ничто нельзя предсказать".

Как пишет британская пресса, крайне маловероятно, что К.Миддлтон будет подружкой невесты на свадьбе. Подружки невесты - по традиции незамужние девушки брачного возраста.

Помимо герцогини Кембриджской с принцем Уильямом и детьми на свадьбе ожидается и принц Гарри. Известно, что принц Гарри был приглашен на торжество вместе со своей возлюбленной американской актрисой Меган Маркл.

При этом ранее сообщалось, что П.Миддлтон и ее жених планировали придерживаться правила "нет кольца - нет приглашения", подразумевающего, что спутников приглашенных, не связанных с ними брачными узами, на церемонию звать не станут.

Однако ранее неназванные источники сообщили британским СМИ, что М.Маркл также приглашена на свадьбу.

Шафером жениха станет его младший брат Спенсер, известный, в частности, по реалити-шоу Made in Chelsea. Его девушка - модель Вог Вильямс - на церемонию не приглашена.

С.Мэттьюс прославился тем, что однажды признался, будто имел сексуальные отношения с 1 тыс. женщин.

Главной тайной церемонии остается как всегда платье невесты. Британские СМИ гадают, в чьем же наряде предстанет в субботу П.Миддлтон. По некоторым данным, британский дизайнер Жиль Дикон был замечен близ дома П.Миддлтон. Он и его ассистент были замечены с большими сумками, в которых, по мнению журналистов, легко поместилось бы свадебное платье.

Другой вероятный автор свадебного платья - дизайнер Аманда Уэйкли, одежду которой, как известно, предпочитает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Волосами П.Миддлтон займется личный стилист герцогини Кембриджской Аманда Кук Такер, которую на этой неделе видели в доме невесты.

По оценкам экспертов, стоимость свадьбы П.Миддлтон и Дж.Мэттьюса может достичь 250 тыс. фунтов стерлингов, что в 15 раз превышает стоимость среднестатистической британской свадьбы.

На свой девичник П.Миддлтон вместе с небольшим числом подруг отправилась кататься на лыжах на горнолыжный курорт Мерибель во Франции. В числе приглашенных была и К.Миддлтон. Известно, что девичник, на который девушки отправились на частном самолете, прошел ранее в этом году.

Дж.Мэттьюс сделал предложение своей возлюбленной в июне 2016 года.

До этого пара была вместе около года, хотя друзьями они были до этого более 10 лет.

На помолвку Дж.Мэттьюс преподнес возлюбленной бриллиантовое кольцо стоимостью от 150 до 200 тыс. фунтов. Бриллиант в четыре карата выполнен в огранке ашер, а вокруг него бриллианты поменьше.

Известно, что украшение было изготовлено на заказ в мастерской ювелира Робинсона Пэлхама.