Президенты РФ и Филиппин обсудят 25 мая вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР - Кремль

Встреча президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте пройдет 25 мая, филиппинский лидер будет находиться в России с официальным визитом, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
"Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.
По информации МИД Филиппин, визит Р.Дутерте в РФ пройдет с 22 по 26 мая.
Глава МИД ОАЭ совершит 21-22 мая официальный визит в Азербайджан
Шпионская сеть в рядах Минобороны Азербайджана пустила корни еще с конца 1980-х годов – глава Службы госбезопасности
ЗРК «ОСА» ВС Армении был уничтожен в качестве легитимной военной цели – МИД Азербайджана
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-апреле 2017г вырос на 36%
Президент Алиев выделил 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства
Гражданин России пытался незаконно ввезти в Азербайджан около $34 тыс. и 123 тыс. рублей
Instagram назвали самой вредной для психического здоровья соцсетью
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»