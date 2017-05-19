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СНГ 19.05.2017 18:36

Президенты РФ и Филиппин обсудят 25 мая вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР - Кремль

Встреча президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте пройдет 25 мая, филиппинский лидер будет находиться в России с официальным визитом, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.

По информации МИД Филиппин, визит Р.Дутерте в РФ пройдет с 22 по 26 мая.

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Тэги: РОССИЯ, ФИЛИППИНЫ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]