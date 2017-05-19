Президенты РФ и Филиппин обсудят 25 мая вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР - Кремль

Встреча президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте пройдет 25 мая, филиппинский лидер будет находиться в России с официальным визитом, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Предполагается также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов.

По информации МИД Филиппин, визит Р.Дутерте в РФ пройдет с 22 по 26 мая.