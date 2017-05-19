Додон предложил установить в Молдавии жесткую президентскую власть

Президент Молдавии Игорь Додон не сомневается, что страна в будущем станет президентской республикой.
"Я уверен, что Молдавии нужна жесткая президентская власть, которая избавит страну от бардака и анархии. Когда в Молдавии поднимут вопрос о переходе к президентской республике, большинство граждан выступят в поддержку этой инициативы. Заметьте, я говорю не "если", а "когда" поднимем этот вопрос. Рано или поздно, мы придем к этому", - заявил И.Додон в пятницу на совместной пресс-конференции с заместителем секретаря Венецианской комиссии Совета Европы (ВКСЕ) Симоной Граната Менгини.
Он подчеркнул, что будет настаивать на роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
"Я выступаю за досрочные парламентские выборы и сделаю всё возможное, чтобы распустить этот парламент, потому что он не соответствует результатам выборов 2014 года. Действующая конституция не позволяет президенту распустить парламент в иных случаях, чем два, указанные в документе, которые не представляются реальными. Поэтому я инициировал изменение конституции для того, чтобы президент страны мог распустить парламент", - сказал И.Додон.
Он сообщил, что обсуждал с экспертами ВКСЕ инициативу о расширении полномочий президента в том, что касается роспуска парламента.
По его словам, он намерен поставить точку в этом вопросе после следующих парламентских выборов, досрочных или очередных. "Президент должен быть президентом, раз за него проголосовал народ. Он должен исполнять волю народа, чтоб парламентское большинство ему не мешало", - заявил И.Додон.
Согласно молдавскому законодательству, президент имеет права распустить парламент только в двух случаях: если парламент в течение 90 дней неработоспособен и не принимает законы, и в случае неспособности парламента в течение 90 дней сформировать правительство. В феврале И.Додон предложил внести поправки в конституцию, чтобы президент получил право распустить парламент.
Эксперты ВКСЕ на этой неделе провели в Кишиневе встречи с руководством страны, министерства юстиции, а также лидерами парламентских фракций и основных политических партий. Все они, за исключением социалистов, выступили категорически против инициативы И.Додона расширить президентские полномочия для роспуска парламента. В своих выступлениях представители партий обвинили нынешнего президента "в политическом шантаже, популизме и нарушении конституции".
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