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СНГ 19.05.2017 19:02

Михаил Гальперин назначен уполномоченным РФ при ЕСПЧ - указ президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаил Гальперина уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - заместителем министра юстиции.

Указ от 19 мая вступает в силу со дня подписания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕСПЧ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]