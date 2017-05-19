Михаил Гальперин назначен уполномоченным РФ при ЕСПЧ - указ президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаил Гальперина уполномоченным РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - заместителем министра юстиции.

Указ от 19 мая вступает в силу со дня подписания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.