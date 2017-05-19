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Происшествия 19.05.2017 17:26

Гражданин России пытался незаконно ввезти в Азербайджан около $34 тыс. и 123 тыс. рублей

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию республики гражданином России крупной суммы денежной суммы в долларах и рублях, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Сотрудники таможенного поста «Самур» Хачмазского таможенного управления при осмотре принадлежащего гражданину России автомобиля марки «Мерседес» обнаружили крупную сумму незадекларированных при въезде в Азербайджан долларов и рублей», - говорится в сообщении ГТК.

Таможенниками у российского гражданина были обнаружены $33,95 тыс., 123,5 тыс. рублей, а также 4,378 г марихуаны и 15 папирос марки «Беломорканал».

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯНИН, ТАМОЖНЯ, ДОЛЛАРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]