Гражданин России пытался незаконно ввезти в Азербайджан около $34 тыс. и 123 тыс. рублей

Азербайджанские таможенники предотвратили попытку незаконного ввоза на территорию республики гражданином России крупной суммы денежной суммы в долларах и рублях, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Сотрудники таможенного поста «Самур» Хачмазского таможенного управления при осмотре принадлежащего гражданину России автомобиля марки «Мерседес» обнаружили крупную сумму незадекларированных при въезде в Азербайджан долларов и рублей», - говорится в сообщении ГТК.
Таможенниками у российского гражданина были обнаружены $33,95 тыс., 123,5 тыс. рублей, а также 4,378 г марихуаны и 15 папирос марки «Беломорканал».
Р.Бабаев
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