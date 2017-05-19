Кабинет министров Японии одобрил законопроект об отречении императора Акихито

Правительство Японии одобрило законопроект, позволяющий императору Акихито отречься от престола и передать трон наследному принцу Нарухито, сообщает в пятницу агентство Киодо.

Теперь законопроект направят на утверждение в парламент.

О намерении отречься от престола 83-летний Акихито заявил прошлым летом, император выпустил видеообращение, в котором объяснил, что в силу проблем со здоровьем ему трудно выполнять государственные обязанности.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года.

Официально Акихито признается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В настоящее время Акихито считается единственным в мире правящим императором.