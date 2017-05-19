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Дальнее зарубежье 19.05.2017 17:42

Кабинет министров Японии одобрил законопроект об отречении императора Акихито

Правительство Японии одобрило законопроект, позволяющий императору Акихито отречься от престола и передать трон наследному принцу Нарухито, сообщает в пятницу агентство Киодо.

Теперь законопроект направят на утверждение в парламент.

О намерении отречься от престола 83-летний Акихито заявил прошлым летом, император выпустил видеообращение, в котором объяснил, что в силу проблем со здоровьем ему трудно выполнять государственные обязанности.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн - родился 23 декабря 1933 года.

Официально Акихито признается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В настоящее время Акихито считается единственным в мире правящим императором.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ОТРЕЧЕНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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