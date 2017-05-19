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ТЭК 19.05.2017 17:32

Минэнерго энергетики Азербайджана приступило к созданию Общественного совета

Министерство энергетики Азербайджана приступило к созданию Общественного совета, отмечается в информации ведомства.

«Процесс выдвижения кандидатов для Общественного совета, создаваемого при Минэнерго, начнется с 22 мая 2017 года. Регистрация кандидатов займет 20 рабочих дней и завершится 20 июня. Причем каждый из институтов гражданского общества, действующих в различных сферах, может выдвинуть только одну кандидатуру на членство в Совете», - подчеркивается в информации.

По данным Минэнерго, Избирательная комиссия в течение трех лет рассмотрит регистрацию выдвинутых кандидатов и примет соответствующее решение. Выборы в Общественный совет состоятся в течение месяца после выдвижения кандидатов и их регистрации.

В состав Избирательной комиссии входят 9 человек из представителей Минэнерго и институтов гражданского общества.

«Цель в создании Общественного совета заключается в обеспечении участия граждан и гражданского общества в процессе приема юридических актов по направлениям деятельности Минэнерго и в организации общественного контроля над деятельностью министерства», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНЭНЕРГО, СОВЕТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]