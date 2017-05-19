Минэнерго энергетики Азербайджана приступило к созданию Общественного совета

Министерство энергетики Азербайджана приступило к созданию Общественного совета, отмечается в информации ведомства.

«Процесс выдвижения кандидатов для Общественного совета, создаваемого при Минэнерго, начнется с 22 мая 2017 года. Регистрация кандидатов займет 20 рабочих дней и завершится 20 июня. Причем каждый из институтов гражданского общества, действующих в различных сферах, может выдвинуть только одну кандидатуру на членство в Совете», - подчеркивается в информации.

По данным Минэнерго, Избирательная комиссия в течение трех лет рассмотрит регистрацию выдвинутых кандидатов и примет соответствующее решение. Выборы в Общественный совет состоятся в течение месяца после выдвижения кандидатов и их регистрации.

В состав Избирательной комиссии входят 9 человек из представителей Минэнерго и институтов гражданского общества.

«Цель в создании Общественного совета заключается в обеспечении участия граждан и гражданского общества в процессе приема юридических актов по направлениям деятельности Минэнерго и в организации общественного контроля над деятельностью министерства», - подчеркивается в сообщении.

Н.Аббасова